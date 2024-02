Brugdeel stort naar beneden: 'We stonden met ongeloof te kijken'

Het had een feestelijk moment moeten zijn in Lochem, maar het liep uit op een fataal ongeluk . Van grote hoogte stortte vanmorgen een brugdeel neer op een bouwsteiger. "Bij een hijskraan brak de boog af en die brugboog stortte naar beneden via een stellage waar mensen op stonden", beschrijft verslaggever Melanie Lokate van Omroep Gelderland.

In het Gelderse Lochem is een gloednieuwe brug uit zijn takels gevallen. Hij zou worden geplaatst over het Twentekanaal. Er zijn mensen onder de brug terechtgekomen. - NOS

Live op radiozender 3FM vertelt Hoitink dat toeschouwers niet konden bevatten wat er gebeurde. Aan het begin van de dag was de sfeer nog vrolijk en gezellig. "Ik had een man naast me staan die elke dag kwam kijken naar de werkzaamheden", zegt Hoitink, die haar verhaal ook vertelt in het liveblog van de Stentor over het ongeluk.

De nieuwe brug wordt beschouwd als toekomstig icoon voor de stad. Vandaag zou de eerste brugboog worden geplaats. Lokate: "Er waren veel mensen op pad die het wilden zien." Maar toen het brugdeel op het hoogste punt was gehesen, ging het volgens de verslaggevers fout.

"Het ging zo snel dat ik mijn camera nog niet eens in mijn hand had", zegt cameraman Arjan Gotink. Hij was samen met collega Hoitink op pad voor een reportage over de brugwerkzaamheden.

Knappend geluid

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De kabel zou zijn gaan wiebelen en aanwezigen beschrijven een knappend geluid. Vervolgens "lazerde de boog met een donderend geweld naar beneden", zegt Hoitink. De bouwstellage werd geraakt door het vallende brugdeel.

Volgens Hoitink viel een aantal bouwvakkers naar beneden. Sommige mensen raakten bekneld. Hulpdiensten rukten massaal uit om de gewonden te helpen. Ook op de stellage bevonden zich een of meerdere gewonden.

'Maken we dit nu mee?'

"We stonden elkaar aan te kijken: maken we dit nu mee?", zegt Hoitink. Zij en andere omstanders vreesden dat het brugdeel hun kant zou opzwaaien. "Er waren veel mensen ter plaatse die het ongeval hebben zien gebeuren", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Na het incident kwamen er nog meer mensen naar de bouwplaats toe om te zien wat er was gebeurd. De politie heeft de toegangswegen afgesloten. "Ik maak me ernstig zorgen over de werklieden daar aan het werk waren", zegt projectleider Max Schurink tegen Omroep Gelderland. Hij noemt het een dramatisch ongeluk.