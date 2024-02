Vermoedelijk dode door botsing werkschip en boorplatform in Botlek

In de Botlek in Rotterdam is mogelijk iemand om het leven gekomen nadat een schip tegen een stellage bij een boorplatform was gevaren. Bij een van de werkhavens in het Botlek-gebied kwam een persoon in het water terecht.

Het slachtoffer was aan het werk op een stellage bij een boorplatform in de Tweede Werkhaven. Een ander werkschip voer daartegenaan, zegt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In eerste instantie zetten de hulpdiensten meerdere duikteams in om het slachtoffer te vinden. Er werd ook gebruik gemaakt van een onderwaterdrone waarmee "snel gezocht kan worden naar personen onder water, zodat een duiker er gericht naartoe kan gaan", meldt de veiligheidsregio. De persoon is nog niet gevonden.

"De hulpdiensten hebben helaas moeten besluiten dat er wordt overgegaan van redden naar bergen", zegt de veiligheidsregio.

Dit zijn de eerste beelden van de nasleep van het incident: