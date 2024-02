Productieve ochtend voor Verstappen met snelste tijd bij eerste testdag in Bahrein

Max Verstappen heeft bij de eerste testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen flink wat meters kunnen maken in zijn nieuwe auto. Op het Bahrain International Circuit in Sakhir ging de drievoudig wereldkampioen met zijn nieuwe RB20 66 keer rond in de ochtendsessie. Het circuit in Bahrein is op 2 maart ook het decor van de eerste grand prix van het seizoen. Verstappen reed de snelste tijd, al zeggen tijden niet zo veel tijdens de testdagen. Verstappen reed een ronde van 1.32,548, vier tienden sneller dan zijn snelste van vorig jaar tijdens de wintertrainingen. Om 13.00 uur komt Verstappen ook in actie in de middagsessie, die net als de eerste omloop vier uur in beslag neemt. Competitieve auto "Ik denk dat dit een zeer competitieve auto kan zijn en het is nu aan ons om er het maximale uit te halen", zei Verstappen voordat hij de auto in stapte. "Het wachten tussen nu en de laatste race in Abu Dhabi heeft behoorlijk lang geduurd. Ik heb genoten van het voorseizoen en geprobeerd zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen en me voor te bereiden op het komende seizoen."

F1-verslaggever Louis Dekker over waar op te letten tijdens de test: "Snelle rondetijden zijn een onbetrouwbare graadmeter. De snelste zijn, dat is in de testweek sowieso niet belangrijk. Punten levert het niet op en de teams houden liever hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst." "Sterker nog: er zijn talloze voorbeelden dat coureurs even het gaspedaal loslaten om een paar tienden te verliezen. Wie aantoonbaar als snelste uit de startblokken schiet, kan immers rekenen op extra belangstelling van de concurrenten, die gewapend met professionele fotografen aerodynamische vondsten haarfijn vastleggen." "Meters maken, daar draait het om in Bahrein. Probleemloze rondjes. Stranden en repareren betekent kostbaar tijdverlies. Waar moeten we dan wel op letten? Op de coureurs. Stappen ze stralend uit of zien we sombere blikken? Teams die na drie testdagen concluderen dat alles op rolletjes liep en dat ze hun programma volledig hebben afgewerkt, staan er uitstekend voor."

Zoals gezegd staan de wintertesten vooral in het teken van het verzamelen van data. Zo reden meerdere coureurs rond met de welbekende 'rakes', hekken op de auto's die de luchtstromen meten, en werden meerdere bandensoorten geprobeerd. Ook wordt er tijdens deze dagen geëxperimenteerd met verschillende afstellingen en brandstofhoeveelheden.

Max Verstappen met de 'rakes' op zijn auto in Bahrein - Foto: ANP