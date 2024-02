Kind van winkelier zegt vaker: Zaak overnemen? Mij niet gezien

Dat komt voor een deel door de gemiddelde leeftijd van de eigenaren. Zo'n 60 procent van de ondernemers is 55-plus. "Veel winkeliers willen met pensioen maar hebben grote problemen met het vinden van een opvolger. Als die niet te vinden is, wordt de zaak gesloten. Daar zijn steeds meer voorbeelden van," zegt Gertjan Slob van Locatus.

Thomassen hoort ook soms dat er vanuit ouders geen wens is om het bedrijf door te geven aan hun kinderen. "Soms zeggen ze: we willen het onze kinderen niet aandoen. Het is hard werken, ondernemerschap."

Dat is maar één van de redenen. "Er wordt de laatste tien jaar ook veel kritischer gekeken naar de toekomst van een bedrijf: kunnen we zo blijven voortbestaan? Zeker in de retail, daar is bij veel winkels op de lange termijn misschien geen toekomst. Dan is het heel logisch dat een potentiële opvolger zegt, nee bedankt."

De brancheorganisatie geeft voorlichting aan leden en laat ze inzien dat de volgende generatie niet per se aan het roer hoeft te staan. "Bij middelgrote en grote familiebedrijven kan het ook zijn dat iemand wel aandeelhouder blijft, maar niet per se de directeur wordt. Je hoeft het niet én over te nemen én de dagelijkse leiding te nemen."

En soms stoppen pa en ma om de volgende generatie financieel te steunen. De kinderen zijn dan volgens Thomassen ook zelf ondernemer geworden, maar in een andere branche. Het oude bedrijf wordt dan verkocht om de kinderen te helpen.

Meer private investeerders

Het aantal bedrijfsopheffingen stijgt gestaag sinds midden 2021, blijkt uit cijfers van het CBS. Daar zitten eenmanszaken bij, maar ook ondernemingen en familiezaken met personeel. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, zegt Thomassen van FBNed, want het aantal familiebedrijven is al jaren stabiel. "Sterker nog, het aantal is iets gegroeid, omdat het aantal bedrijven is gegroeid. Er komen natuurlijk ook altijd nieuwe bedrijven bij."

Het verdwijnen van een familiebedrijf kan lokaal wel impact hebben. Soms zitten ze al tientallen jaren in een dorp en hebben ze een gevestigde naam, maar over het algemeen zal hun vertrek geen groot effect hebben op de economie.

Ook accountant en adviseur Joost Vat herkent de trend van stoppende familiebedrijven. "Er is een tendens dat veel zaken verkocht worden aan andere familiebedrijven of aan private investeerders. Die vinden familiebedrijven een interessante doelgroep. Tien jaar geleden was dat nog water en vuur, maar laatste jaren groeien ze steeds meer naar elkaar toe."