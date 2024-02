Bouwongeval bij nieuwe brug in Lochem eist twee levens

Bij een ongeluk bij een brug in aanbouw over het Twentekanaal in Lochem zijn twee mensen omgekomen. Twee anderen zijn gewond geraakt. Een van de grote brugbogen viel uit de takels van een kraan. De Arbeidsinspectie zegt dat de boog op zeker twee personen terecht is gekomen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Bij Lochem wordt op dit moment een rondweg aangelegd, waarvoor twee nieuwe bruggen over het kanaal komen. Bouwbedrijf BAM zou vanochtend de bogen van een van de nieuwe bruggen op hun plaats tillen.

Volgens een verslaggever van de regionale krant de Stentor ging het mis toen een van de bogen helemaal bovenin twee kranen was gehesen. Bouwvakkers stonden op een hoge steiger ernaast. "En toen knapte er iets", zegt Nieke Hoitink. "Er klonk een enorm kabaal. Die boog ging enorm heen en weer zwaaien, zo erg dat hij met donderend geweld naar beneden lazerde."

Dit zijn de eerste beelden van na het ongeluk: