Vrouw vast in Rusland omdat ze 46 euro gaf aan Oekraïense stichting

In Rusland is een Russisch-Amerikaanse vrouw opgepakt omdat ze geld zou hebben ingezameld voor het Oekraïense leger. De Russische inlichtingendienst FSB beschuldigt haar van verraad.

De FSB zegt dat het gaat om de 33-jarige Ksenia Khavana uit Los Angeles, die zowel de Russische als de Amerikaanse nationaliteit heeft. De onafhankelijke nieuwssite Mediazona schrijft dat ze de Amerikaanse nationaliteit had gekregen nadat ze met een Amerikaan was getrouwd.

Volgens een Russische mensenrechtenorganisatie had de vrouw zo'n 50 dollar, omgerekend 46 euro, overgemaakt naar een stichting die Oekraïne ondersteunt. Dat gebeurde in februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ze kan daar nu tot 20 jaar celstraf voor krijgen. De aanhouding was in januari, maar is gisteren pas bekendgemaakt.