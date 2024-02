Trainer Tuchel na dit seizoen weg bij kwakkelend Bayern München

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"In een open, goed gesprek zijn we tot het besluit gekomen om in de zomer gezamenlijk onze samenwerking te beëindigen", aldus Jan-Christian Dreesen, de algemeen directeur van de club.

"Ons doel is om voor het seizoen 2024/2025 een sportieve herschikking door te voeren met een nieuwe coach. Tot die tijd wordt ieder individu binnen de club nadrukkelijk uitgedaagd om het maximale uit de Champions League en de Bundesliga te halen."

Slecht seizoen

Onder Tuchel greep Bayern vorig jaar na een miraculeuze laatste speeldag de landstitel, maar dit seizoen wil het nog niet echt vlotten.

In de competitie heeft de ploeg van Matthijs de Ligt acht punten achterstand op Bayer Leverkusen en in de Duitse beker werd in de tweede ronde verloren van FC Saarbrücken, een club van het derde Duitse voetbalniveau. In de Champions League won Lazio vorige week de eerste wedstrijd in het tweeluik in de achtste finales met 1-0.

Afgelopen zondag verloor Bayern met 3-2 van VfL Bochum, dat betekende de derde nederlaag op rij.