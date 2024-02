Rellen bij betoging tegen corruptie in Albanese hoofdstad Tirana

Een grote demonstratie in de Albanese hoofdstad Tirana gisteravond is uitgelopen op confrontaties tussen betogers en de oproerpolitie. Duizenden mensen waren de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Die betichten ze van corruptie en nepotisme.

Demonstranten gooiden met stenen en brandbommen naar de politie en bekogelden het regeringsgebouw in het centrum van Tirana met molotovcocktails. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Ook is onbekend of er betogers zijn opgepakt.

Het protest was niet toevallig gisteravond: op 20 februari 1991 werd in Tirana het standbeeld van Enver Hoxha omver gehaald, de stalinistische dictator die het land decennialang met ijzeren vuist heeft geregeerd. En sinds oktober wordt er in het parlement gesteggeld over het instellen van onderzoekscommissies die zich moeten buigen over mogelijke gevallen van corruptie binnen de huidige regering.

De politie had een cordon opgetrokken rond het regeringsgebouw: