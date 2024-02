Bijna tienduizend ondernemingen op wachtlijst voor stroomaansluiting

9400 bedrijven en instellingen wachten op een aansluiting voor stroomafname. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Netbeheer Nederland heeft verzameld bij regionale netbeheerders op verzoek van De Volkskrant. Afgelopen zomer stond de teller nog op 6000.

De netbeheerders kunnen de hoeveelheid aanvragen niet aan omdat de vraag van bedrijven naar stroom hard toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om fabrieken die gasvrij gemaakt worden of om het plaatsen van laadpalen op bedrijfsparkeerterreinen. Huisbezitters krijgen nog wel een stroomaansluiting, maar grootverbruikers zoals bedrijven komen op een wachtlijst te staan.

Ook personeelstekorten veroorzaken langere wachttijden. Netbeheer Nederland zegt tegen De Volkskrant dat in grote delen van Nederland het stroomnet vol is: "Vergelijk het met wachtenden bij een bushalte. Het was al dringen, maar nu zit de bus echt vol." Er is ook een wachtlijst voor bedrijven die juist stroom willen leveren aan het net.