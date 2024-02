Even doorbijten bij testen roeibaan Parijs, waar deze zomer olympisch goud lonkt

Tinka Offereins verkende met de rest van de Nederlandse roeiploeg de olympische roeibaan in Parijs. - NOS

"Het ademt nog totaal geen Olympische Spelen, maar ik denk dat dat wel komt," zegt Laila Youssifou, een van de roeisters uit de dubbelvier. "Als het hier straks vol staat met mensen, officials en toproeiers uit andere landen, dan gaat het dat vanzelf doen. Ik kan hier wel doorheen kijken." Geen vlag, geen ringen Het botenhuis van het Stade Nautique Vaires-sur-Marnes mag indrukwekkend zijn van formaat, de omgeving van het asgrauwe gebouw lijkt in niets op de olympische arena die hier van de zomer moet verrijzen. Nergens wappert nog een vlag of zijn de gekleurde olympische ringen te zien. De lucht is ook nog eens grijs en er staat een gure, schuine wind over de baan.

Eén voor één gaan de roeiers het hobbelige water op voor een baanverkenning die in de meeste gevallen zo'n anderhalf uur duurt. Langs de oever, bij de finishtoren, zijn werklui bezig op de plek waar straks tribunes zullen staan.

Omgaan met golven en wind "We zijn nu met het hele team voor het eerst op bezoek", legt Tinka Offereins na afloop uit. "We kijken of we met de golven en de wind kunnen omgaan. Het is een hele open baan en dat heeft voor- en nadelen."

De Nederlandse roeiers verkennen de olympische roeibaan in Parijs - Foto: Susanne Ottenheym

"Dat we hier zijn, is omdat je dan van de zomer geen nieuwe dingen ziet waar je van schrikt. Je weet dat het winderig kan zijn, maar dat ben je dan gewend.'' Ook Eli Brouwer uit de mannen vier, de grote verrassing in de Oranje-selectie, ziet het onrustige water. Maar hij haalt zijn schouders op: "Ik krijg hier geen angst van, vind het wel leuk, maar het is wel iets waar je mee om moet kunnen gaan, ja."

Derde keer in Parijs Het is de derde keer dat er in Parijs een olympisch roeitoernooi wordt afgewerkt. In 1900, bij het debuut van de sport, en in 1924 werd er gevaren op de Seine. Deze keer is gekozen voor een echte, bijna dertig jaar oude roeibaan op 35 kilometer afstand van de Arc de Triomphe en op 10 kilometer van Disneyland Parijs. Daar is de waterstand beter te beheersen en is er meer ruimte voor tribunes en aankleding van het evenement. Bij het zien van het complex begint het bij de meeste roeiers voorzichtig te kriebelen. Finn Florijn, een van de wereldkampioenen uit de dubbelvier, kijkt over zijn schouder en ziet in de verte een graafmachine bezig.

Lisa Steenaard (l) en Martine Veldhuis tijdens de verkenning van de roeibaan - Foto: Susanne Ottenheym

"Ik vind het nog wel moeilijk om me in te beelden hoe het eruit gaat zien. Ze zijn nog heel erg veel bezig met werkzaamheden. Maar de trainingen gaan goed, dus ik ga met veel vertrouwen aan dit jaar beginnen."