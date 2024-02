'Honderden Oekraïense soldaten gevangen of vermist na val Avdiivka'

Honderden Oekraïense militairen zijn mogelijk gevangengenomen door de Russen of verdwenen tijdens de terugtrekking uit de stad Avdiivka. Dat meldt The New York Times na gesprekken met hoge westerse functionarissen en Oekraïense militairen die anoniem willen blijven. Volgens hen was de terugtrekking uit de Oost-Oekraïense stad slecht gepland en begon die te laat. Ook was het Oekraïense leger volgens de militairen niet goed voorbereid op de snelle opmars van de Russen.



Deze beelden van de terugtrekking werden afgelopen week naar buiten gebracht:

Volgens hoge westerse functionarissen en Oekraïense militairen verliep de terugtrekken uit de frontstad Avdiivka slordig. The New York Times schrijft dat er honderden Oekraïense soldaten gevangen zijn genomen of zijn vermist. - NOS

Twee Oekraïense militairen die volgens de Amerikaanse krant weten hoe de terugtrekking is verlopen, schatten dat er 850 tot 1000 militairen zijn verdwenen. Volgens de westerse functionarissen is dat een betrouwbare schatting. Hoge Oekraïense functionarissen zeggen verder dat duizenden Russische soldaten bij de strijd om Avdiivka zijn gedood of gewond geraakt. Contact kwijtgeraakt Er doen verschillende verhalen de ronde over de aantallen Oekraïense militairen die gevangen zitten of worden vermist. Een nauwkeurige telling is waarschijnlijk pas mogelijk als Oekraïne nieuwe verdedigingslinies buiten de stad heeft, schrijft de krant. Zo zegt het Oekraïense militaire commando wel dat er soldaten gevangen werden genomen bij het terugtrekken uit Avdiivka, maar het stelt tegelijkertijd dat het om minder mensen gaat. Volgens één van de commandanten verliep de terugtrekking volgens plan, maar werden in de laatste fase Oekraïense militairen gevangengenomen. Hoeveel dat er precies zijn, zegt ook hij niet. Een woordvoerder van een van de Oekraïense generaals zegt dat het nieuws dat het om honderden soldaten gaat niet klopt. Hij erkent wel dat er militairen gevangen werden genomen en zijn vermist. Ook hij noemt geen aantallen. Een andere hoge functionaris zegt dat er zes soldaten gevangen zijn genomen. Dat gebeurde nadat ze geen munitie meer hadden en ze het contact met het Oekraïense leger waren kwijtgeraakt. Nieuwsuur maakte deze maand een explainer over de gevechten in de stad:

Het zijn volgens Oekraïne de zwaarste gevechten van het jaar: de slag om Avdiivka. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Rusland de stad verovert - tegen een hoge prijs. We kijken in deze video hoe het Russische offensief verloopt. - NOS