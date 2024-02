'Honderden Oekraïense militairen gevangen of vermist na val Avdiivka'

Honderden Oekraïense militairen zijn mogelijk gevangengenomen door de Russen of verdwenen tijdens de terugtrekking uit de stad Avdiivka. Dat meldt The New York Times na gesprekken met hoge westerse functionarissen en Oekraïense militairen die anoniem willen blijven. Volgens hen was de terugtrekking uit de Oost-Oekraïense stad slecht gepland en begon die te laat. Ook was het Oekraïense leger volgens de militairen niet goed voorbereid op de snelle opmars van de Russen.



Twee Oekraïense militairen die volgens de Amerikaanse krant weten hoe de terugtrekking is verlopen, schatten dat er 850 tot 1000 militairen zijn verdwenen. Volgens de westerse functionarissen is dat een betrouwbare schatting. Hoge Oekraïense functionarissen zeggen verder dat duizenden Russische militairen bij de strijd om Avdiivka zijn gedood of gewond geraakt. Contact kwijtgeraakt Er doen verschillende verhalen de ronde over de aantallen Oekraïense militairen die gevangen zitten of worden vermist. Een nauwkeurige telling is waarschijnlijk pas mogelijk als Oekraïne nieuwe verdedigingslinies buiten de stad heeft, schrijft de krant. Zo zegt het Oekraïense militaire commando wel dat er militairen gevangen werden genomen bij het terugtrekken uit Avdiivka, maar het stelt tegelijkertijd dat het om minder mensen gaat. Volgens één van de commandanten verliep de terugtrekking volgens plan, maar werden in de laatste fase Oekraïense militairen gevangengenomen. Hoeveel dat er precies zijn, zegt ook hij niet. Een woordvoerder van een van de Oekraïense generaals zegt dat het nieuws dat het om honderden militairen gaat niet klopt. Hij erkent wel dat er militairen gevangen werden genomen en zijn vermist. Ook hij noemt geen aantallen. Een andere hoge functionaris zegt dat er zes militairen gevangen zijn genomen. Dat gebeurde nadat ze geen munitie meer hadden en ze het contact met het Oekraïense leger waren kwijtgeraakt.

Avdiivka kwam het afgelopen weekend in handen van Rusland. De val van de stad wordt gezien als de grootste overwinning van de Russische troepen sinds vorig jaar mei, toen de Russen Bachmoet innamen. Er werd maandenlang om gevochten. De Russische president Poetin zei gisteren dat Russische troepen Oekraïne verder zullen binnendringen nu Avdiivka is gevallen. Hij beweerde verder dat Oekraïense militairen in de chaos de stad uit zijn gevlucht. Hij noemde de val eerder al een "belangrijke overwinning". Steunpakket VS De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba waarschuwt voor nieuwe plannen van Rusland. "Nu Avdiivka onder hun controle is, gaan ze verder naar de volgende stad." Volgens hem zou de stad niet zijn gevallen als het land meer steun had gekregen van Westerse landen. "De reden dat Oekraïense militairen omkomen, is dat er nog te veel gepraat wordt", zei de minister in een interview met CNN. Koeleba lijkt daarmee te doelen op het uitblijven van een nieuw steunpakket van de VS. Republikeinse parlementariërs houden het steunpakket van president Biden al maanden tegen. Koeleba zegt dat "elke dag dat daar wordt gedebatteerd er ergens anders iemand overlijdt." Een hoge medewerker van het Witte Huis noemde de terugtrekking van Oekraïne eerder "een direct gevolg van de passiviteit van het Congres". Nieuwsuur maakte deze maand een explainer over de gevechten in de stad: