Waarschuwingsschot en zeven arrestaties in Arnhem en Westervoort

De politie heeft gisteravond op drie verschillende plekken in Arnhem en Westervoort in totaal zeven mannen aangehouden. Daarbij trokken agenten telkens hun wapen. In een geval werd ook een waarschuwingsschot gelost.

De reeks aanhoudingen begon volgens Omroep Gelderland in de omgeving van een sporthal in Westervoort, vlakbij Arnhem. Daar dwongen agenten met getrokken wapen een bestuurder uit zijn auto te stappen. De man werd opgepakt. De auto had valse kentekenplaten, is doorzocht en in beslag genomen.

Even later werden in Arnhem-Zuid vijf mannen in een auto aangehouden. Ook daarbij trokken agenten hun wapen. Een getuige zegt dat in dat geval een waarschuwingsschot is gelost.

Verdenking nog onduidelijk

Niet veel later kwam de politie opnieuw in actie, op de Eusebiusbuitensingel in Arnhem. Ook daar dwongen agenten met getrokken wapen een man uit een auto te stappen.

Volgens onbevestigde berichten houden de arrestaties op drie plekken verband met elkaar. Het is nog onduidelijk op basis van welke verdenking de zeven zijn aangehouden.