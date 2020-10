Luik brandhaard van coronabesmettingen in België: 'Dit is een oorlogssituatie'

Ook in België blijft het aantal coronabesmettingen stijgen, vooral in de provincie Luik. Daar hebben ze de hoogste coronacijfers van Europa. In de stad Luik nam het aantal besmettingen met gemiddeld 200 per dag toe.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is fors gestegen. Twee weken geleden lagen er nog 140 mensen in het ziekenhuis, inmiddels zijn dat er bijna 643. Daarmee is Luik de eerste provincie die nu meer ziekenhuisopnames heeft dan in de piek in april toen er 639 mensen in Luikse ziekenhuizen lagen. Sommige ziekenhuizen liggen inmiddels vol en gisteren zijn al een aantal IC-patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen in België.

Sinds maandag is in Luik een avondklok ingesteld, is alle horeca dicht en wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Maar het effect van die maatregelen zal pas na twee weken zichtbaar worden en in de tussentijd loopt het aantal ziekenhuisopnamen naar verwachting steeds verder op.

Besmet aan het werk

Coma-arts Steven Laureys van het universitair ziekenhuis in Luik noemt het een "hele moeilijke situatie". Zijn ziekenhuis ligt vol, het personeel is uitgeput en soms gaan besmette artsen en verpleegkundigen toch aan het werk. "Ja, een deel van hen is positief getest, maar we kunnen ze eigenlijk niet missen. Als je kan komen werken en je bent niet ziek, dan vragen we de mensen of ze komen werken. Dat is niet zonder risico voor de patiënten", zegt Laureys.

Is het niet gevaarlijk om besmette zorgverleners te laten werken? Het inderdaad uitzonderlijk, zegt Laureys. "Een oorlogssituatie is het, die vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Het zijn hele moeilijke dagen hier."

Luik overweegt nu het leger in te zetten voor het opzetten van een veldhospitaal in een voormalig ziekenhuis.