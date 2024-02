Test met dure raket vanaf Britse onderzeeër ook tweede keer mislukt

Voor de oostkust van de Verenigde Staten is een test met een raketlancering vanaf een Britse nucleaire onderzeeër fout gegaan. Door een storing viel het projectiel terug in zee, niet ver van de onderzeeër.

Volgens Britse media werd de raket eind januari afgeschoten vanaf de HMS Vanguard, één van de nucleaire onderzeeërs van het Britse leger. Die lag voor de test voor de kust van Florida.

De raket had eigenlijk duizenden kilometers moeten vliegen en moeten neerkomen in de Atlantische Oceaan tussen Brazilië en West-Afrika. Waarom de test precies mislukte, blijft topgeheim, maar volgens de Britse krant The Sun ging er iets mis met de aandrijvers vlak nadat de raket uit het water was gekomen.

De krant meldt verder dat het al de tweede keer is dat een testlancering met zo'n zelfde raket is misgegaan. De vorige test was jaren geleden, in 2016. Testlanceringen met de Trident-raket worden zelden uitgevoerd, omdat er aan elke raket een prijskaartje hangt van omgerekend bijna 20 miljoen euro.

Beschamend

Trident is de naam van het Britse kernwapensysteem en omvat onderzeeërs, met raketten en kernkoppen die vanaf de onderzeeërs kunnen worden afgevuurd. De raketten die bij de tests werden gebruikt waren niet uitgerust met een nucleaire lading. Een bron zegt tegen Sky News dat de lancering wel succesvol was geweest als die wel zou zijn uitgevoerd met een kernkop.

Britse media noemen de incidenten zeer beschamend voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Amerikaanse fabrikant van de raketten.

In een verklaring geeft het Britse ministerie van Defensie toe dat er iets is misgegaan bij de recente lancering. Het voegt er wel aan toe dat de test "de effectiviteit van de nucleaire afschrikking van het Verenigd Koninkrijk opnieuw heeft bevestigd". Volgens Defensie zijn met het Trident-wapensysteem inmiddels zo'n 190 tests wel succesvol geweest.