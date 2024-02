Jacht op Iers misdaad-imperium met Nederlandse roots

Het is volgens de politie een van de grootste misdaadorganisaties in Europa, zo niet de grootste: het Kinahan-kartel. Geleid door de Ierse misdadiger Christy Kinahan en zijn zoons Daniel en Christopher junior. De Kinahans legden de fundamenten van hun kartel in Nederland. Een grootscheepse internationale politie-operatie, waarbij ook Nederland betrokken is, probeert de organisatie nu te ontmantelen.

Begonnen als een straatbende in Dublin, groeide het kartel uit tot een internationaal misdaadimperium dat inmiddels honderden miljoenen euro's verdient. Aan drugshandel, wapensmokkel en witwaspraktijken.

Wie zijn de Kinahans? En waarom kunnen ze al jarenlang uit de greep van justitie blijven?

"In de wereld van de georganiseerde misdaad blijven degenen die het wreedst zijn het langst aan de top. En als het gaat om de Kinahans, die zijn behoorlijk gewelddadig en meedogenloos", zegt voormalig hoofd van de Ierse drugsbestrijding Michael O'Sullivan.

Toen vader Christy Kinahan begon, was hij een onbelangrijke fraudeur, vertelt O'Sullivan. "Een man die gestolen en vervalste cheques verzilverde. Hij was een kleine crimineel."

Zenuwcentrum Nederland

Maar dat verandert in 1986 en O'Sullivan maakte dat van dichtbij mee tijdens een undercover-operatie. Kinahan bleek dé centrale spil in de distributie van drugs in Dublin. "We deden ons voor als elektriciens bij een surveillance van een flatgebouw. Daar vonden we de grootste hoeveelheid heroïne die dat jaar in beslag is genomen."

Kinahan blijkt grote ambities te hebben en verhuist in de jaren negentig naar Nederland. Want de haven in Rotterdam is ook dan al het zenuwcentrum van de drugssmokkel in de wereld. "De juiste locatie om criminele tegenhangers te ontmoeten. De Ieren ontmoeten er de Colombianen en Nederlandse en Marokkaanse criminelen."