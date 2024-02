Wekdienst 21/2: Deadline voor het COA • Laatste zittingsdag in zaak tegen Assange

Goedemorgen! Vandaag is de laatste zittingsdag in de zaak tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange. En voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verstrijkt komende nacht de deadline over het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. Eerst het weer: de dag begint droog en bewolkt. In de loop van de middag trekt er regen over het land. De maxima liggen rond een graad of 10 bij een matige tot een harde zuidenwind. De komende dagen verlopen wisselvallig met op donderdag mogelijk veel wind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? In Londen vindt de tweede en laatste zittingsdag plaats in de zaak tegen Wikileaks-oprichter Assange. Mogelijk hoort hij vandaag al of hij moet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hem een lange celstraf te wachten staat.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft tot vanavond om ervoor te zorgen dat er maximaal 2000 asielzoekers in Ter Apel verblijven.

Een satelliet met een Nederlands klimaatinstrument vergaat ongecontroleerd in de dampkring, bijna dertig jaar nadat het werd gelanceerd.

FC Barcelona met Frenkie de Jong en Napoli treffen elkaar om 21.00 uur in de achtste finales van de Champions League.

In Bahrein beginnen de testdagen van de Formule 1. De coureurs hebben drie dagen de tijd om hun auto's voor het komende kampioenschap te testen. Wat heb je gemist? In Vlaardingen is een 19-jarige man aangehouden in de buurt van het huis van de loodgieter die al vaker het doelwit was van aanslagen met explosieven. De man had een tas met een explosief bij zich die hij liet vallen toen hij vluchtte. Het explosief is onschadelijk gemaakt. De politie onderzoekt nog wat het verband is met de andere aanslagen bij het huis. Ander nieuws uit de nacht: Huiseigenaar weet weinig over klimaatrisico's, pleidooi voor klimaatlabel: zo weten ze vaak weinig over de kans op overstromingen en funderingsschade door paalrot of verzakking en wegen ze deze risico's dus niet mee in hun aankoop. Een verplicht klimaatlabel zou dat kunnen voorkomen, schrijven de banken ABN Amro, ING en Rabobank in een rapport over klimaatverandering en de woningmarkt.

Twee mannen vervolgd voor moord na schietpartij Super Bowl-huldiging: bij de schietpartij kwam een vrouw om het leven en raakten 22 personen gewond. De mannen kenden elkaar niet, maar trokken samen met anderen om hen heen wapens na een korte woordenwisseling.

Onder meer vanwege blauwtongvirus ruim 8 procent minder schapen in 2023: op 1 december vorig jaar waren er in Nederland ruim 662.000 schapen, 61.000 minder dan in dezelfde tijd een jaar ervoor. En dan nog even dit: Vorig jaar ruilden ruim 25.000 Nederlanders in de vakantie van huis. Dat is 43 procent meer dan in 2022. Dat kan met mensen in het buitenland zijn, maar ook in Nederland gebeurt het steeds vaker. Zo ruilde een gezin uit Alphen aan den Rijn van huis met een gezin uit Oene:

