Amerikaan sterft na beet van gilamonster dat hij als huisdier hield

Een 34-jarige man in de Amerikaanse staat Colorado is overleden na een beet van een van de gilamonsters die hij als huisdieren hield. Als de man daadwerkelijk overleden is door het gif van het dier, is dat zeer zeldzaam: een beet van het dier is voor mensen vrijwel nooit dodelijk.

De vriendin van de man kwam op geluid af en zag dat een van zijn gilamonsters in de hand van de man beet. De man begon volgens haar vrijwel direct over te geven en had ademhalingsmoeilijkheden.

Legaal

De man werd 12 februari naar een ziekenhuis gebracht en stierf afgelopen vrijdag, maakte de politie gisteren bekend. Hij had twee gilamonsters in huis en zeker 26 spinnen. De dieren zijn naar een opvang gebracht. Het houden van een gilamonster is in veel Amerikaanse staten legaal, maar was dat niet in het gebied waar de man woonde, meldt AP.

Gilamonsters zijn de enige giftige hagedissen die in het wild in de Verenigde Staten leven. Ze bewaren gif in hun onderkaak en het komt vrij bij een beet. Het dier staat er om bekend niet snel te bijten, maar als het bijt, laat het moeilijk los. Of de man daadwerkelijk aan het gif van het dier is gestorven of aan een onderliggende ziekte, is nog niet bekend: het rapport van de lijkenschouwer is volgens AP nog niet openbaar gemaakt.