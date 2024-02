Grote brand in kledingopslag in Almere, NL-Alert uitgestuurd

De brand die gisteravond uitbrak op een industrieterrein in Almere is nog altijd niet onder controle. Bij de brand zijn onder andere een kringloopwinkel en een kledingopslag getroffen. Drie panden zijn compleet uitgebrand. Voor zover nu bekend is niemand gewond geraakt.

De brand op het industrieterrein in het stadsdeel Almere Buiten begon rond 21.00 uur en werd aanvankelijk bestreden door brandweerploegen uit Almere, Lelystad en Dronten. Vanochtend namen brandweerlieden uit de Gooi en Vechtstreek het blussen over, meldt Omroep Flevoland.