Grote brand in kledingopslag Almere, NL-Alert uitgestuurd

In een kringloopwinkel en kledingopslag in Almere woedt sinds gisteravond een grote brand. Er kwam veel rook vrij die voornamelijk over de Oostvaardersplassen trok.

De brand in het stadsdeel Almere Buiten begon rond 21.00 uur en al snel schaalde de brandweer op. Onder meer eenheden uit Almere, Lelystad en Dronten helpen met het blussen. Er zijn watertransportwagens ingezet zodat er een constante aanvoer van water is. Een deel van het bedrijventerrein waar de brand woedt is niet bereikbaar vanwege het blussen.

Vanwege de rookontwikkeling werd om 23.40 uur een NL-Alert afgegeven in de buurt. Aan de overkant van een weg die langs het terrein loopt is een woonwijk. Mensen werd gewaarschuwd om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis uit te zeten.

Volgens Omroep Flevoland is het gehele gebouw, waar meerdere bedrijven in zaten, verwoest. Rond 2.00 uur was de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar een naastgelegen pand. Inmiddels is begonnen met nablussen. Hoewel het NL-Alert is ingetrokken, geldt voor omwonenden nog altijd het advies om deuren en ramen gesloten te houden.