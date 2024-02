Brandweer sloopt pand Almere om brand onder controle te krijgen

De felle brand die gisteravond uitbrak op een industrieterrein in Almere is nog altijd niet onder controle. Omdat de brandweer grote moeite heeft om bij de brandhaarden te komen, wordt de resten van het pand nu met grijpers uit elkaar gehaald.

In een bedrijfsverzamelgebouw zijn onder andere de kringloopwinkel Leeghalen Almere en een kledingopslag van Brasco BV. volledig uitgebrand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Rondom het pand zijn ook nog steeds grote zwarte rookwolken te zien. "Dat is het gevaarlijke", zegt brandweerwoordvoerder Geertjan Veenstra bij Omroep Flevoland. "Daar moeten mensen ook absoluut uit blijven want het gaat om kunststoffen en isolatiemateriaal. Dat doet in de omgeving ook de nodige brandalarmen afgaan."

Meerdere brandweerkorpsen

De brand op het industrieterrein in het stadsdeel Almere Buiten begon rond 21.00 uur en werd aanvankelijk bestreden door brandweerploegen uit Almere, Lelystad en Dronten. Vanochtend namen brandweerlieden uit de Gooi en Vechtstreek het blussen over.