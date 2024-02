Twee mannen vervolgd voor moord na schietpartij Super Bowl-huldiging

Twee mannen worden vervolgd voor moord na de schietpartij in Kansas City van vorige week. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten 22 personen gewond.

De schietpartij gebeurde aan het eind van de viering van de Super Bowl-winst van de Kansas City Chiefs. Bij Union Station in Kansas City hadden tienduizenden zich verzameld. Bij de schietpartij raakten onder meer acht kinderen gewond. Drie minderjarige personen werden direct daarna opgepakt. De twee mannen die nu verdacht worden van moord werden later opgepakt.

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie kenden de twee mannen elkaar niet. Dominic Miller en Lyndell Mays stonden in een groep mensen die het verbaal met elkaar aan de stok kregen, meldt de openbare aanklager. De ruzie begon volgens de politie toen twee groepen naar elkaar staarden en elkaar gingen confronteren. "Mays trok vrijwel direct zijn pistool en anderen deden hetzelfde", zegt de aanklager. Volgens de politie kwam de kogel die de vrouw doodde uit het pistool van Miller. Het dodelijke slachtoffer, Lisa Lopez-Galvan, was geen onderdeel van de groep maar stond in het publiek te kijken naar de viering.

Kinderen

Mays vertelde de politie in zijn verhoor dat hij aarzelde om te schieten "omdat er kinderen bij waren", maar dat hij uiteindelijk toch schoot omdat iemand van de andere groep zei "ik ga je pakken". In zijn verhoor zei hij dat hij ervoor koos om een willekeurige persoon uit de andere groep neer te schieten die wegrende. Beide aangeklaagde mannen raakten zelf ook gewond tijdens de schietpartij.

De exacte leeftijd van Miller en Mays is nog onbekend. Volgens rechtbankdocumenten is Mays een jaar of twintig en Miller 18 of 19. Van de drie opgepakte minderjarige verdachten zitten er nog twee vast. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Kansas is een staat met relatief weinig wapenwetten. Zo is een achtergrondcheck is niet nodig om een wapen aan te schaffen en hebben mensen bijvoorbeeld geen vergunning nodig om in het openbaar met een wapen rond te lopen.