Export machines levert Nederlandse economie het meest op

Machines en machineonderdelen zijn Nederlands meest lucratieve exportproduct. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2022 blijkt dat de verkoop ervan in dat jaar 25,5 miljard euro opleverde voor de Nederlandse economie. Dat is meer dan twee keer zo veel als het op een na lucratiefste exportproduct, aardgas.

Een belangrijke bijdrage leverde chipmachinefabrikant ASML. De machines van het Veldhovense bedrijf zijn bijvoorbeeld voor chipmakers in China, Taiwan en Zuid-Korea essentieel. Maar ook andere chipmachinefabrikanten als ASM en Besi zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.

Voor ASML gelden sinds een aantal jaar wel beperkingen van export naar China. De allernieuwste machines heeft het bedrijf nooit aan Chinese fabrikanten mogen leveren. Het Nederlandse kabinet besloot onder grote druk van de VS vorig jaar dat daar ook oudere modellen bij kwamen. Desondanks droeg China wel bij aan een goed jaar voor ASML.

Aardgas leverde 12 miljard op

Aardgas leverde in 2022 12 miljard euro op voor de Nederlandse economie. Dat is meer dan het jaar daarvoor, toen het nog ruim 4 miljard euro opleverde. Dit komt volgens het CBS door de hoge aardgasprijs in 2022. Na de Russische invasie in Oekraïne steeg de gasprijs enorm. Ook de opbrengsten van de export van aardolieproducten zijn door de oorlog gestegen.

De export van metaal staat op plek drie en bracht in 2022 ruim acht miljard euro op. Daarna volgen aardolieproducten, zuivel en eieren, organische chemie, kunststoffen, sierteelt, vlees en farmaceutische producten. Die sectoren leverden elk tussen de acht en zes miljard euro op.