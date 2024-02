PSV-coach Bosz na puntendeling tegen Dortmund: 'Jammer dat je geen tweede goal maakt'

Peter Bosz kon na de in zijn ogen "intense" wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League leven met een 1-1 gelijkspel. "Het was een open wedstrijd in de eerste helft", zei de PSV-coach. "Jammer dat we niet op voorsprong kwamen, maar juist op achterstand."

Donyell Malen zorgde voor de 0-1 voorsprong van Borussia Dortmund. Na rust maakte Luuk de Jong vanaf de strafschopstip gelijk. "De tweede helft was meer gesloten", aldus Bosz. "Zij verdedigden de voorsprong, wij stonden beter, zetten iets anders druk."

"Ik heb in de tweede helft amper counters meer gezien", ging Bosz verder. "Jammer dat we geen tweede goal meer hebben gemaakt."

Veerman: 'Hadden het onszelf makkelijker kunnen maken'

Joey Veerman werd door de UEFA verkozen tot 'Man of the Match'. "Hij was de leider op het middenveld van PSV, geweldig in de passing, maar defensief ook sterk", luidde het rapport van de jury.

"We hadden het onszelf lastiger kunnen maken, maar dit is geen slechte uitgangspositie", zei Veerman. "Gelukkig hebben we ons teruggeknokt."