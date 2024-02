Verkeersborden en lantaarnpalen moeten op Urk wijken voor transport schepen

Op Urk worden vannacht drie schepen over de weg naar de haven gereden. Om de weg vrij te maken, zijn tientallen obstakels als verkeersborden en lantaarnpalen weggehaald.

De drie schepen, een kotter en twee werkschepen, worden stuk voor stuk stapsvoets vanaf het industrieterrein naar de Urker haven vervoerd, een route van zo'n 3 kilometer. Het gaat om een casco kotter en twee elektrische werkschepen. Volgens Omroep Flevoland neemt het transport van de drie schepen de hele avond en nacht in beslag. De eerste boot vertrok om 20.00 uur.

Het vervoer is precisiewerk; de boten zijn zo breed dat er op sommige plekken maar 20 centimeter speling is. Daarom zijn er over de gehele route tientallen verkeersborden en lantaarnpalen weggehaald. Langs de route mochten vanaf 20.00 uur ook geen auto's meer geparkeerd staan. Auto's die toch nog in de weg staan, worden weggehaald door een bergingsbedrijf.

"Er zit maanden aan voorbereiding in, in samenwerking met de gemeente", zei Pieter Pruiksma, directeur van een van de scheepwerven waar de schepen zijn gebouwd, vanochtend tegen Omroep Flevoland. "Door de breedte en omvang kan dit schip niet op water en door de sluizen worden vervoerd. Dus hij moet over de weg heen."

De kosten voor het weghalen en terugplaatsen van het straatmeubilair komen voor rekening van de betrokken bedrijven.