PSV blijft in eerste ontmoeting met Dortmund steken op gelijkspel

De eerste wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League is in 1-1 geëindigd. Uitgerekend ex-PSV'er Donyell Malen zette de bezoekers op voorsprong, maar vanaf de strafschopstip zorgde Luuk de Jong voor gerechtigheid voor een bij vlagen sterk PSV.

Niet voor het eerst dit seizoen koos coach Peter Bosz in een topwedstrijd vanwege diens opbouwende kwaliteiten voor middenvelder Jerdy Schouten in het verdedigingscentrum, zoals ook in de wedstrijden tegen Rangers in de voorronde en de uitwedstrijden tegen Feyenoord en AZ in de eredivisie.

Daardoor zat André Ramalho op de bank en kon Bosz met het trio Joey Veerman, Ismael Saibari en Malik Tillman starten op het middenveld. Bij Dortmund stonden twee Nederlanders aan de aftrap: Malen, op tijd hersteld van een knieblessure, en Chelsea-huurling Ian Maatsen.

Malen tegen Dest

Voor Malen was het een weerzien met zijn oude club en een weerzien met directe tegenstander Sergiño Dest, met wie hij nog samenspeelde in de jeugd van Ajax. Het was vooraf de vraag wie achter wie aan zou moeten hollen: Dest achter Malen of Malen achter Dest.

In de eerste helft viel de strijd in het voordeel uit van de Oranje-international. Twee keer was Malen zijn tegenstander kwijt en kon hij met links en met rechts schoten lossen. Die waren geen probleem voor keeper Walter Benítez.

In de 24ste minuut was Malen weer weg. Hij zette zich handig af tegen Saibari, passeerde Dest en schoot de bal via het been van de PSV'er hard in de kruising. Uit respect voor zijn oude club vierde Malen de goal ingetogen.