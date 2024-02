Opnieuw politiek gevangene overleden in Belarus

In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het gaat om de 64-jarige activist en journalist Ihar Lednik. Dat meldt de Belarussische partij BSDP, waarvan hij lid was. Volgens de partij overleed Lednik aan een hartstilstand, nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd.

Lednik werd in april 2022 gearresteerd. Later dat jaar werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf in een strafkolonie vanwege laster tegen president Loekasjenko in het partijblad van de BDSP.

In de publicatie, getiteld 'Internationaal erkende neutraliteit van Belarus is een garantie voor veiligheid in de OVSE-regio', beschuldigde Lednik de president volgens het Openbaar Ministerie van "bijzonder ernstige misdaden".

Vijfde dood in twee jaar tijd

Lednik is volgens mensenrechtenorganisatie Viasna de vijfde politieke gevangene die in Belarus is overleden in twee jaar tijd. Op dit moment zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in het land. Veel van hen werden gearresteerd na de grootschalige protesten die in 2020 uitbraken na de omstreden herverkiezing van Loekasjenko. Die regeert het land sinds 1994 met harde hand. Tegenspraak wordt niet geduld.

De Belarussische oppositieleider Tichanovskaja, die zelf in ballingschap in Litouwen leeft, noemt de dood van Lednix "een nieuwe tragedie". Ze noemt het op Facebook ongelooflijk onrechtvaardig "dat het regime in gevangenissen Belarussen doodt die het leven in hun land ten goede wilden veranderen". Ze roept de media, internationale partners, mensenrechtenactivisten op om op te komen voor de politieke gevangenen. Een aantal van hen kampt volgens haar met ernstige gezondheidsproblemen. "Ze vechten in afschuwelijke omstandigheden voor hun gezondheid en hun leven."