Haaland verpest avond vlekkeloze Flekken en voltooit Premier League-verzameling

Brentford was gekomen om tegen te houden, zakte ver terug en liet het balbezit aan City. De eerste grote kans was echter voor de bezoekers.

Frank Onyeika kwam bij een snelle uitbraak alleen op doelman Ederson af, maar zijn inzet was veel te zwak om de Braziliaanse goalie te verschalken. Ivan Toney, die vorig jaar met twee goals verantwoordelijk was voor de 2-1 stuntzege van Brentford in Manchester, had daar waarschijnlijk wel raad mee geweten.

De spits, die acht maanden was geschorst vanwege gokken op wedstrijden in de eigen competitie, maakte sinds hij terug is in vijf duels al vier treffers. Zijn kans kwam uit een vrije trap, die hij een half metertje over schoot.