Vergunning opvang 250 asielzoekers in hotel Den Bosch geschorst

Een voormalig hotel in Den Bosch mag voorlopig niet worden gebruikt als tijdelijk asielzoekerscentrum. De vergunning voor de opvang, die gisteren door de gemeente was verstrekt, is geschorst door de rechtbank.

In het hotel zouden 250 asielzoekers voor vijf jaar worden opgevangen. Op de vergunning die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daarvoor had aangevraagd, kwamen bij de gemeente 387 reacties binnen, zogenoemde zienswijzen.

Veel reacties gingen over het moment waarop omwonenden geïnformeerd werden. Ook bleken mensen bezorgd over de impact op de naastgelegen wijk, de Gestelse Buurt.

Besluit aangevochten

Officieel bezwaar maken is echter pas mogelijk na een formeel vergunningsbesluit van de gemeente. Dat besluit kwam gisteren, waarop dat direct werd aangevochten bij de rechtbank, volgens de gemeente een niet bij nader genoemde "derde partij".

De vergunning is geschorst totdat de bezwaren in een kort geding kunnen worden behandeld, meldt Omroep Brabant. Die zaak dient volgende week maandag. De gemeente en het COA hopen dat de eerste asielzoekers een dag later naar de nieuwe opvang kunnen verhuizen.

Behalve aan het plan voor een tijdelijke opvang in het hotel, werkt de gemeente nog aan een tweede azc bij de Gestelse Buurt. Daar zouden dan 350 asielzoekers worden opgevangen voor een periode van tien jaar. Maar daarover moet de gemeente nog een beslissing nemen.