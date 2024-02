Arrestatie in Vlaardingen, mogelijk verband met explosies bij loodgieter

De politie heeft in Vlaardingen een 19-jarige man uit Strijen aangehouden. De man gedroeg zich verdacht, waarop beveiligers de politie belden. Dat gebeurde vanavond in de Greta Hofstralaan, waar de loodgieter woont die eerder doelwit was van aanslagen met explosieven.

Toen de politie aankwam, sloeg de man op de vlucht. Daarbij liet hij een tas vallen. De man is even verderop aangehouden. Een explosieventeam onderzoekt de inhoud van de tas.

Volgens verslaggevers ter plaatse zocht de politie met auto's en een helikopter naar de man.

De politie kan nog niet zeggen of de man nu verdachte is in de zaak van de loodgieter. "Dat is aannemelijk, maar dat moeten we nog onderzoeken", zegt een woordvoerder.

Tien explosies

Drie dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de tiende ontploffing bij een van zijn panden, de vorige was bij een bedrijfspand. De man is al sinds mei vorig jaar doelwit van aanslagen. Niet alleen op zijn huis en bedrijf, maar ook op het huis van zijn moeder en op auto's.

In verband met de aanslagen woonde hij een tijd niet thuis, maar half januari gaf burgemeester Wijbenga hem toestemming weer naar huis te gaan. Er was toen enkele weken geen aanslag meer geweest.

Eerder werden drie verdachten opgepakt, twee Rotterdammers en een man uit Delfzijl. Over een motief is nog niets bekend. De politie patrouilleert bij panden van de loodgieter en er staan camera's.