Frenkie de Jong boos op Spaanse pers: 'Allemaal leugens, waarom schamen jullie je niet?'

Frenkie de Jong is doorgaans niet zo snel boos te krijgen. Maar dinsdagavond toonde de middenvelder van FC Barcelona dat bij hem een grens is bereikt. Hij deed zijn beklag over recente verhalen in Spaanse media.

Bij de persconferentie werd de Nederlandse international gevraagd over zijn toekomst bij Barça. In Spaanse media verschenen onlangs verhalen over een aanstaand vertrek van De Jong. De club zou hem willen verkopen voor honderd miljoen euro.

Geen 40 miljoen salaris

De Jong heeft een contract tot medio 2026 en volgens Spaanse media twijfelt hij over contractverlenging. Barça zou het contract wel willen verlengen, maar alleen tegen een forse verlaging van het naar verluidt torenhoge salaris van De Jong.

"Je praat veel over mijn contract, over mijn salaris", zegt De Jong. "Het zijn een hoop nonsens en leugens. Je zegt dat ik ongeveer 40 miljoen euro per jaar verdien. Dat is heel ver verwijderd van de realiteit. Ze hebben een verhaal verzonnen. Het is niet waar..."

De Jong verwees de verhalen naar het rijk der fabelen en ziet voor zichzelf toekomst bij FC Barcelona, zoals hij onlangs ook al aangaf tegen de NOS. "Ik ben erg gelukkig bij Barça, het is de club van mijn dromen en ik hoop hier nog vele jaren te blijven spelen."