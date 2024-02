Van de Zandschulp kookt over in Qatar: eerst strafpunt, daarna nederlaag

Botic van de Zandschulp heeft de eerste ronde van het Qatar Open niet overleefd. De 28-jarige Nederlandse tennisser legde het bij het ATP-toernooi in Doha in twee sets af tegen de Fransman Gaël Monfils: 6-1, 7-6 (9).

Curieus was het achttiende punt in de tiebreak van de tweede set. Nadat Van de Zandschulp met 9-8 voor was gekomen, sloeg hij de bal wild weg waardoor hij een strafpunt aan zijn broek kreeg en het 9-9 werd. Het was illustratief voor de frustratie bij de Nederlander, die eerder in de set een racket kapot sloeg.

Van de Zandschulp kwam afgelopen zondag nog in actie in Ahoy in Rotterdam, waar hij samen met Robin Haase verliezend finalist was in het mannendubbelspel bij het ABN Amro Open.

Monfils stond in 2016 even zesde op de wereldranglijst, maar de 37-jarige veteraan is inmiddels afgezakt naar de 68ste plaats, twee plekken hoger dan Van de Zandschulp. Beiden verloren vorige week in Rotterdam van Jannik Sinner, waarbij Monfils nog wel een set wist af te snoepen van de Italiaanse toernooiwinnaar.

Onnodige fouten

De partij in Doha begon voor Van de Zandschulp bepaald niet goed. Monfils brak meteen de eerste servicegame van de Nederlander, die daarna door onnodige fouten zelf twee breakkansen op de service van de Fransman onbenut liet. Ook de tweede opslagbeurt van Van de Zandschulp ging verloren, waarna Monfils de eerste set eenvoudig met 6-1 naar zich toetrok.

In de tweede set kreeg Van de Zandschulp meer grip op zijn eigen spel en hij slaagde erin zijn eigen servicebeurten te behouden. Door in de zesde game Monfils te breken, liep hij uit naar een 5-2 voorsprong,