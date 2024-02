Rotterdamse terreurverdachte wordt overgeleverd aan Duitsland

Een Rotterdammer die in december werd aangehouden op verdenking van het voorbereiden van aanslagen op Joodse instellingen, wordt overgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie heeft aanwijzingen dat de 56-jarige Nazih R. lid is van de Palestijnse terreurbeweging Hamas.

De man ontkent alle betrokkenheid en probeerde zijn overlevering te voorkomen. Op de zitting op 6 februari sprak zijn advocaat van "een zeer politieke beschuldiging". Ze noemde haar cliënt "een vredelievende familieman met een slechte gezondheid". Maar de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaalde vandaag dat hij naar Duitsland gaat, omdat de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht in dat land zijn gepleegd.

Joodse doelen

Nazih R., die in Libanon werd geboren en de Nederlandse nationaliteit heeft, werd twee maanden geleden op verzoek van Duitsland in Rotterdam gearresteerd. Hij zit sindsdien vast op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens Duitsland is hij al jaren lid van Hamas en bereidde hij samen met drie anderen, die tegelijkertijd in Berlijn werden opgepakt, aanslagen voor op Joodse doelen in Duitsland.

Volgens de Duitse autoriteiten gingen de mannen meerdere malen in Polen op zoek naar een verstopte wapenvoorraad, waarmee ze vanuit Berlijn aanslagen wilden plegen. De wapens zijn nooit gevonden. De politie vermoedt dat de mannen al meerdere jaren in Europa actief waren.