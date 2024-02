Verkoold papyrus leesbaar door AI: 'We gaan het verleden veel beter leren kennen'

Al sinds ze werden opgegraven in het begin van de 18de eeuw, hebben de papyrusrollen uit de antieke stad Herculaneum een enorme aantrekkingskracht op archeologen. De rollen, 1800 in totaal, overleefden de tand des tijds doordat ze bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus versteenden. Maar juist daardoor werd het bijna onmogelijk ze te lezen.

Experts in kunstmatige intelligentie hebben nu een model ontwikkeld waardoor 3D-scans van de rollen ontcijferd kunnen worden zonder ze open te maken. "Een droom die werkelijkheid wordt", noemt papyroloog Gianluca Del Mastro het. "Wie weet wat voor teksten we allemaal vinden."

Schoonvader van Caesar

De rollen zijn afkomstig uit een chique Romeinse villa, waarschijnlijk eigendom van de schoonvader van Julius Caesar. De meeste lagen in boekenrekken in een kleine kamer bij de ingang van het huis. "Het is de enige bibliotheek die is teruggevonden uit de klassieke oudheid", vertelt Del Mastro. "Dit zijn teksten die in de middeleeuwen niet gekopieerd zijn. Als we deze rollen niet kunnen lezen, gaan die teksten voor altijd verloren."

In de loop der eeuwen probeerden geschiedkundigen dan ook op allerlei manieren de rollen te openen. Sommige werden in tweeën gehakt. Achttien rollen gingen verloren omdat iemand er bij wijze van experiment kwik overheen had gegooid. "De meest succesvolle methode bleek uiteindelijk om een rol zeer langzaam te ontvouwen, centimeter per centimeter", zegt Del Mastro. "Maar dan nog wordt het papyrus onherroepelijk beschadigd. Het barst in duizend stukjes."