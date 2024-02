Nederlands geld voor drinkwater in Oekraïense frontsteden

Al voor de oorlog was schoon drinkwater een probleem in Oekraïne, maar sinds de Russische inval is het alleen maar verergerd. Daarom helpen Nederlandse waterleidingbedrijven bij het herstel en moderniseren van de watervoorziening.

Met vijf Oekraïense waterleidingbedrijven, in frontsteden, zijn onlangs contracten ondertekend. Ze hebben een totale waarde van bijna vijf miljoen euro en voorzien onder meer in nieuwe leidingen. Het bedrag is 1 procent van de totale hulp die Nederland aan Oekraïne biedt. Een druppel dus, maar wel een belangrijke.

Een van die steden is Kramatorsk, gelegen op 20 kilometer van het front. Burgemeester Oleksandr Hontsjarenko benadrukt de noodzaak. "Door het Russische geweld werkt 90 procent van de bedrijven niet. Er komt geen geld binnen."

Bij een kerkgebouw in Kramatorsk is een openbaar tappunt voor schoon drinkwater. Mensen vullen er grote plastic flessen voor thuis. Op dit moment doet de waterleiding het, maar het kan elk moment misgaan, als de stad beschoten wordt en de nutsvoorzieningen worden geraakt, al dan niet per ongeluk. Daarom leggen mensen een voorraadje aan.

Slijm

De kwaliteit van het water op deze tapplaats is ook veel beter dan wat er thuis uit de kraan komt. Er staan zo'n tien mensen in de rij. "We hebben water, maar het is vies", zegt een man die voorovergebogen staat over een kraan, die ongeveer tot kniehoogte komt. "Als het water even stilstaat, vormt zich meteen een laag slijm", zegt een wachtende oudere vrouw. "Vroeger was het beter."

Een andere vrouw valt haar in de reden: "Vroeger was het ook slecht, maar nu is het helemaal niet meer te doen. Je kunt er de was mee doen, maar voor menselijke consumptie is het niet geschikt."

Jevhen Isimetov is de plaatsvervangend directeur van het waterleidingbedrijf van Kramatorsk, Vodokanal Kramatorska. Hij laat de plek zien waar vorig jaar twee Russische raketten enorme gaten in de weg sloegen. Daarbij werd zowel de waterleiding als de riolering geraakt. Duizenden inwoners zaten een paar dagen zonder water.