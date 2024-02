Dierentuin VS haalt 70 munten uit maag zeldzame alligator

In een dierentuin in de Verenigde Staten is een alligator geopereerd omdat er zeventig munten in zijn maag waren gevonden. Het gaat om een leucistische alligator, een zeldzame soort met een doorschijnende witte huid en blauwe ogen.

De vondst was in Henry Doorly Zoo and Aquarium, een dierentuin in de staat Nebraska. De munten werden aangetroffen tijdens een routineonderzoek in het dierenverblijf waar de 36-jarige Thibodaux met andere krokodilachtigen leeft. Er werd bloed afgenomen en er werden röntgenfoto's gemaakt.

Tien alligatoren werden onderzocht, maar alleen bij Thibodaux vonden artsen "vreemde metalen voorwerpen" in zijn maag. Het bleken munten te zijn. De dierentuin neemt aan dat Thibodaux ze had ingeslikt nadat bezoekers ze in het water bij het verblijf hadden gegooid.

Operatie

Medewerkers voerden direct een operatie uit "voordat de munten problemen veroorzaakten", schrijft de dierentuin in een verklaring op Facebook. Thibodaux werd verdoofd en kreeg een beademingsbuis zodat de operatie veilig kon verlopen, zegt dierenarts Christina Ploog, die de operatie leidde.

Röntgenfoto's bevestigden na afloop dat alle objecten succesvol waren verwijderd. Volgens de dierentuin is Thibodaux inmiddels hersteld en is hij weer terug in zijn leefgebied.

Bezoekers en munten

De dierentuin in de stad Omaha denkt dat Thibodaux de munten moet hebben opgepikt tussen schoonmaakbeurten door. Bezoekers wordt verzocht geen munten in het water van de dierentuin te werpen.

Volgens dierenarts Ploog realiseren mensen zich niet hoe munten dieren kunnen schaden. Ze wijst erop dat ze gevaarlijke chemicaliën kunnen bevatten.