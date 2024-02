Gerechtshof: Rabobank niet schuldig aan faillissement Oad

Het is niet de schuld van Rabobank dat reisorganisatie Oad in 2013 failliet ging. Het gerechtshof heeft dat in hoger beroep geoordeeld. De uitspraak betekent onder meer dat Rabobank geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de oud-eigenaren van Oad. Die hadden 70 miljoen euro geëist.

Oad werd in september 2013 failliet verklaard. Het familiebedrijf uit Holten (Overijssel) was destijds een van de grootste reisorganisaties van Nederland, schrijft RTV Oost. Door het faillissement raakten honderden mensen hun baan kwijt.

Toezicht

De omzet van het bedrijf liep al jaren terug en Rabobank had de organisatie daarom onder financieel toezicht geplaatst. Oad probeerde een faillissement te voorkomen met een reorganisatie, en had naar eigen zeggen investeerders gevonden die wilden helpen.

Volgens de toenmalig directeur van het bedrijf keurde Rabobank de hulpoperatie goed, op voorwaarde dat de overeenkomst binnen een paar dagen rond zou zijn. Maar Oad had meer tijd nodig, en die tijd kreeg het bedrijf niet. De oud-directeur zegt dat de bank de reisorganisatie daarmee opzettelijk failliet liet gaan. Het bankroet leidde volgens de oud-eigenaren tot een schadepost van 70 miljoen euro.

Financiële crisis

Rabobank nam eerder afstand van de beschuldigingen. Volgens de bank waren er andere oorzaken voor het faillissement. Zo had Oad onder meer last van de nasleep van de financiële crisis. De omzet van de reisorganisatie was in een paar jaar tijd al flink afgenomen: van 840 miljoen euro in 2009 naar 575 miljoen euro in 2012.

Ook het gerechtshof stelt dat het niet aannemelijk is dat een faillissement met hulp van investeerders was voorkomen.

Het is de derde keer dat de oud-eigenaren via de rechter een schadevergoeding van miljoenen wilden afdwingen bij de bank. In 2015 werd de claim afgewezen, en ook in 2022 oordeelde een rechter dat Rabobank niet schuldig is aan het faillissement van Oad.