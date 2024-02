Nederland krijgt screeningssysteem voor schimmels, zorg over uitbraken

Nederlandse onderzoekers gaan een screeningssysteem opzetten voor gevaarlijke schimmels. Op die manier kan er beter zicht worden gehouden op mogelijke uitbraken, met name van de candida auris.

Die schimmel vormt volgens de onderzoekers wereldwijd een steeds groter probleem. Er zijn grote uitbraken gemeld in Italië, Spanje, Griekenland en de Verenigde Staten. Het RIVM trof eerder al voorbereidingen.

In Nederland liggen honderden mensen met een ernstige schimmelinfectie in het ziekenhuis. Ongeveer 35 tot 40 procent van hen overleeft dat niet. Deze mensen komen vaak voor andere problemen in een ziekenhuis terecht, en lopen dan de schimmel daar op. Candida auris komt in Nederland nog niet vaak voor, het gaat om enkele gevallen in de afgelopen jaren.

Steeds vaker resistent

Schimmels zijn steeds vaker resistent tegen schimmeldodende middelen, zegt projectleider Eelco Meijer. Recent is bovendien gebleken dat de candida auris in sommige gevallen resistent is tegen álle middelen. "Dat is een gigantisch probleem", zegt Meijer. "Om een mogelijke uitbraak voor te zijn, is het goed om te weten in welke mate deze schimmel echt rondwaart."

Het screeningssysteem wordt volgens de onderzoekers het eerste ter wereld op dit specifieke gebied. "We lopen dus echt voorop", zegt Meijer. Met het systeem kunnen de onderzoekers zien welke schimmels er rondgaan, en welk genetisch materiaal ze hebben. Dat kan door rioolwater en mensen met infecties te onderzoeken.

Grote uitbraak in Griekenland

De onderzoekers van het Radboud UMC, het Canisius -Wilhelmina Ziekenhuis, het UMCG Groningen en het RIVM gaan tevens een grote uitbraak in Griekenland in kaart brengen. Dat land heeft moeite de uitbraak onder controle te krijgen, zegt Meijer. "Dat willen we in Nederland natuurlijk voorkomen, en daarom moeten we weten waarom het daar wel misgaat."

De schimmel kan bij mensen met een zwakke afweer een ernstige infectie veroorzaken. De schimmel kan langere tijd buiten het lichaam leven, en kan worden verspreid via medische instrumenten. Bij mensen met een gezonde afweer verdwijnt candida auris vaak vanzelf uit het lichaam.