'COA voldoet op tijd aan deadline terugbrengen aantal asielzoekers Ter Apel'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal zich vanaf morgen houden aan het maximumaantal asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel. Dat heeft het COA bevestigd, meldt EenVandaag. Morgen verloopt de deadline die eerder deze maand door de rechter aan de organisatie werd gesteld.

Het COA meldde enkele dagen geleden er hard aan te werken om de deadline te halen, maar dat de druk op de opvang hoog was. Nu heeft het COA een oplossing gevonden om toch aan de maximumeis te kunnen voldoen. Een deel van de asielzoekers zal naar de opvang in Biddinghuizen gaan. Ook op andere plekken zullen asielzoekers worden ondergebracht.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt in de gemeente Westerwolde. Die gemeente had in een kort geding geëist dat het COA zich houdt aan een maximum van 2000 asielzoekers, zoals in 2010 is afgesproken.

Dwangsom

De rechter gaf de gemeente vorige maand gelijk en gaf het COA vier weken de tijd om hieraan te voldoen. Mocht dit niet lukken, dan zou de opvangorganisatie een dwangsom van 15.000 euro moeten betalen voor iedere dag dat het aantal asielzoekers boven de 2000 ligt. Al maanden wordt dat aantal met enkele honderden mensen overschreden.

Het COA noemde het onderbrengen van asielzoekers op andere locaties een paar dagen geleden een tijdelijke oplossing om tijd te winnen. "Eind maart hebben we te maken met een tekort van 5500 plekken", schreef het COA hierover. Dat tekort ontstaat doordat de komende tijd een aantal noodopvanglocaties wordt gesloten, terwijl het aantal op te vangen asielzoekers stijgt.

Vorige maand werd de spreidingswet aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet is bedoeld om asielzoekers beter over Nederlandse gemeenten te verdelen, wat op den duur ook de situatie in Ter Apel zou kunnen verlichten.