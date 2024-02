Advocaten Assange: onthouding van rechtspraak dreigt bij uitlevering aan VS

Julian Assange dreigt op "flagrante" wijze verstoken te blijven van rechtspraak als hij wordt uitgeleverd aan de VS. Dat betoogden zijn advocaten vandaag op de eerste dag van een hoorzitting, waarmee de WikiLeaks-oprichter uitlevering poogt te voorkomen. De advocaten van Assange hamerden tegenover de rechters op het feit dat Assange een celstraf van maximaal 175 jaar kan krijgen in de VS, wat volgens hen een "grove, disproportionele straf" is. Morgen krijgt de VS het woord in de tweedaagse hoorzitting, waarna er wordt besloten over de uitlevering van de geboren Australiër. De Amerikaanse justitie wil hem vervolgen voor spionage. Assange niet aanwezig Assange was zelf vandaag niet in de rechtbank aanwezig, volgens zijn advocaat omdat hij zich niet goed voelde. Assanges vrouw Stella was wel aanwezig. Ze vergeleek tegenover journalisten de zaak van haar man met die tegen de overleden Russisch oppositiepoliticus Aleksej Navalny. "Julian is een politieke gevangene en zijn leven is in gevaar. Wat er met Navalny is gebeurd, kan ook gebeuren met Julian." Ze waarschuwde afgelopen week dat de gezondheid van haar man na jaren van opsluiting "fysiek en mentaal bergafwaarts gaat". "Elke dag dat hij langer in de cel blijft, brengt zijn leven in gevaar en als hij wordt uitgeleverd, zal hij sterven." Buiten de rechtbank werd gedemonstreerd door tientallen aanhangers van Assange. Zij hielden borden omhoog met teksten als: 'Laat Julian Assange vrij'. De advocaten van Assange zeiden verder in de rechtszaal dat de WikiLeaks-publicaties van Assange ernstige en grootschalige criminele activisten van de VS hebben blootgelegd en zodoende van "duidelijk en groot publiek belang" waren. Daarmee verwezen ze naar de publicaties over oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger in Afghanistan en Irak. "Hij wordt vervolgd wegens deelname aan de gewone journalistieke praktijk van het verkrijgen en publiceren van geheime informatie", zei een van zijn advocaten.

Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst: "Het belangrijkste argument van de verdediging is niet: 'hij is als journalist beschermd door de vrijheid van meningsuiting' of 'hij dient een publiek belang met zijn onthullingen over onder meer Afghanistan'. Het punt dat zij maken gaat meer over de gezondheid van Assange. Die is de afgelopen jaren erg fragiel geworden. Het gevangenisregime in de VS is zo bruut dat het een gevaar vormt voor zijn leven, is hun argument. Nu heeft de Britse rechtbank in 2021 al eens op die gronden een uitlevering geblokkeerd. Maar de VS ging tegen die uitspraak in beroep en gaf garanties dat Assange humaan behandeld zou worden. Daarop oordeelde het gerechtshof dat er geen bezwaren meer waren tegen uitlevering. Het argument over Assanges gezondheid is niet nieuw en de verwachting is ook niet dat het de rechters zal overtuigen. In theorie kan er morgen aan het eind van de dag al een uitspraak zijn, maar er wordt rekening mee gehouden dat het langer gaat duren."

Assange (52) vecht al jaren tegen uitlevering aan de VS. Hij zit sinds 2019 in een Britse cel. Daarvoor verbleef hij zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij naartoe was gevlucht om aan zijn aanhouding te ontkomen. Hij werd sinds ook 2010 gezocht in Zweden vanwege een verkrachtingszaak, maar Zweden liet die zaak in 2019 vallen. In de VS liggen er zeventien aanklachten tegen hem over het overtreden van spionagewetgeving en één over medeplichtigheid aan het hacken van overheidscomputers. Volgens Amerikaanse aanklagers heeft Assange oud-inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger en klokkenluider Chelsea Manning geholpen bij het stelen van militaire dossiers die WikiLeaks later publiceerde. Daardoor zou hij het leven van Amerikaanse militairen in gevaar hebben gebracht. De zaak-Assange is een van de langst slepende juridische gevechten in het Verenigd Koninkrijk.