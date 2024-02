Vlaanderen stelt Nederland in gebreke vanwege afvalwater Chemelot

Vlaanderen stelt de Nederlandse regering, het Waterschap Limburg, industrieterrein Chemelot en Sitech Services BV in gebreke vanwege overtreding van de internationale milieuregels. Dat meldt de Vlaamse minister van Omgeving Demir.

Vorige maand kondigde het Vlaamse kabinet al aan dat het van plan was de Nederlandse overheid in gebreke te stellen. Het Waterschap Limburg heeft volgens het kabinet in 2020 een vergunning verleend aan Sitech Services BV om afvalwater te lozen in de Maas. Het bedrijf bevindt zich op het industrieterrein Chemelot in Geleen.

De gevolgen van het lozen van afvalwater op het Vlaamse leefmilieu is daarbij niet goed in kaart gebracht, stelt minister Demir. Ook zouden de Vlaamse milieudiensten nooit zijn geraadpleegd.

Een ingebrekestelling is een officiële mededeling, waarin gezegd wordt dat een ander tekort schiet in het nakomen van afspraken. De andere partij krijgt daarmee nog een laatste kans om alsnog de afspraken na te komen.

Deadline 15 maart

De Vlaamse regering eist dat er uiterlijk op 15 maart genoeg informatie en garanties komen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het leefmilieu en de gezondheid van de mensen te lijden hebben door de "kwestieuze watervergunning".

Mocht Nederland niet aan die eis voldoen, dan zal de Vlaamse regering niet aarzelen om verdere stappen te ondernemen, zegt Demir.