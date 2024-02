Spaanse politie wil dood vermoorde Russische overloper nog niet bevestigen

De Spaanse politie wil nog niet bevestigen dat de man die vorige week in de buurt van de stad Alicante werd doodgeschoten de overgelopen Russische helikopterpiloot Maksim Koezminov was. Bevestiging is pas mogelijk als het onderzoek is afgerond, zegt de politie.

Het lichaam van de man werd op 13 februari in een parkeergarage in de plaats Villajoyosa gevonden. Gisteren verschenen berichten in Russische en Oekraïense media dat het gevonden lichaam dat van Koezminov was.

Een woordvoerder van de Oekraïense geheime dienst bevestigde dat de man in Spanje is vermoord. Het Spaanse persbureau Efe hoorde dat hij door ongeveer zes kogels is geraakt en dat hij ook door een auto is overreden.

Documenten

Op het lichaam zijn identiteitspapieren van een 33-jarige Oekraïner gevonden.

Mogelijk heeft Koezminov van de Oekraïense geheime dienst een nieuwe identiteit gekregen. Die dienst hielp hem vorig jaar bij de voorbereiding van zijn vlucht naar Oekraïne. Hij landde toen met een Russische gevechtshelikopter op een Oekraïens militair vliegveld. Koezminov kreeg een beloning van 463.000 euro voor zijn daad.