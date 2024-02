Geen gevecht op 9 maart, maar Verhoeven en Ben Saddik gaan buiten de ring de strijd aan

Op 9 maart staat in de Gelredome in Arnhem de Glory Grand Prix op het programma, een toernooi met acht zwaargewichten uit de stal van Glory.

Volgens Glory heeft de door de vechtsportfans gedroomde tegenstander van Verhoeven zich zelf afgemeld vanwege de korte voorbereidingstijd. Maar Ben Saddik zegt dat het anders zit en Glory niet het hele verhaal vertelt, zonder daar inhoudelijk op in te gaan.

In de bres

Reden voor Verhoeven om voor Glory in de bres te springen. "Voor iedereen weer begint te huilen.. Glory heeft Ben Saddik benaderd, maar hij heeft zelf geweigerd", meldt Verhoeven op sociale media.

"Put your money where your mouth is, or shut the fuck up, als je grote praatjes hebt", voegt de 34-jarige Nederlander er nog aan toe.

In 2016 en 2021 won Verhoeven al eens van Ben Saddik bij een Glory Gala. Voor het gevecht in 2016 spuugde Ben Saddik tijdens de weging in het gezicht van zijn opponent. Sindsdien hebben de twee een hekel aan elkaar.