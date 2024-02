Oproep tot geweld rond Eritrese bijeenkomst Den Haag ging al dagenlang rond

De politie heeft afgelopen vrijdag, een dag voor de rellen in Den Haag, een 28-jarige man uit Rotterdam opgepakt die tot het geweld had opgeroepen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Samen met anderen riep de man in een video op om geweld te plegen rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in zalencentrum Opera. De politie was de video donderdag, op het spoor gekomen.

Volgens het Openbaar Ministerie gaf het filmpje "geen nieuwe informatie over het dreigingsbeeld". Eerder was al besloten om de beveiliging rond de bijeenkomst te vergroten. De video "bevestigde dat alleen maar", meldt het OM.

Zaterdag ontstonden er hevige rellen rond het zalencentrum. Leden van een Eritrese oppositiegroep, Brigade Nhamedu, waren afgekomen op een bijeenkomst van regeringsgezinde Eritreeërs.

Vijftien agenten raakte gewond, meldt het OM vandaag. Er werd met stenen gegooid en politievoertuigen en een touringcar werden in brand gestoken.

Leden van de Brigade Nhamedu raken vaker slaags met andere Eritrese groepen. Leden van de oppositiegroep zien de culturele bijeenkomsten en feesten van regeringsgezinde landgenoten als een manier om het Eritrese regime te verheerlijken, en ze zeggen er alles aan te doen om die bijeenkomsten te verstoren.

De politie heeft tot nu toe dertien mensen aangehouden voor de rellen. Meer aanhoudingen, onder meer vanwege de video, worden niet uitgesloten.