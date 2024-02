Regisseur Mendes maakt aparte biopic over alle vier The Beatles

Regisseur en Oscarwinnaar Sam Mendes is de komende jaren bezig met een bijzonder project: hij gaat de levens van alle vier de leden van The Beatles verfilmen, elk in een aparte biopic.

De twee nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, en de nabestaanden van John Lennon en George Harrison, hebben ermee ingestemd, terwijl ze normaal gesproken terughoudend zijn met het vrijgeven van hun rechten. Ook de platenmaatschappij van de 'Fab Four', Apple Corps Ltd., is akkoord.

Het plan is afkomstig van Mendes zelf. Hij is bekend van onder meer American Beauty (1999) en de James Bondfilms Skyfall (2012) en Spectre (2015) en wil het kwartet Beatles-films in 2027 afhebben.

In elke film zal het verhaal van de opkomst en het einde van The Beatles worden verteld vanuit het perspectief van een van de bandleden. Het idee is dat de films gelijktijdig in de bioscopen draaien.

Nieuwe wegen

The Beatles werden begin jaren 60 in Liverpool opgericht door John Lennon en boekten na enige jaren ploeteren vanaf hun eerste album Please Please Me (1963) enorm successen in Europa en de VS.

Ze hebben niet eens zo lang bestaan - in 1966 stopten ze met optreden en in 1970 gingen de vier met nogal wat trammelant uit elkaar. Maar sindsdien is hun muziek populair gebleven en blijven er telkens nieuwe generaties naar luisteren.

Die muziek was aanvankelijk vrij traditioneel en werd steeds experimenteler. Met platen als Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band (1967) en The White Album (1968) sloegen The Beatles nieuwe wegen in.

Big business

Ook speelden ze in speelfilms, zoals A Hard Day's Night (1964) en Help! (1965). In de animatiefilm Yellow Submarine (1968) kwamen ze voor als personages. Sinds ze uit elkaar zijn werden al verschillende verfilmingen van hun verhaal gemaakt, zoals The Birth of The Beatles (1979) en Nowhere Boy (2009), over het leven van John Lennon.

Maar het project van Mendes is ambitieuzer en verstrekkender. Biopics zijn de laatste jaren big business geworden. Succesvolle voorbeelden zijn Bohemian Rhapsody (2018), over Queen-zanger Freddy Mercury, Rocketman (2019) over Elton John en Elvis (2022), het verhaal over de ingewikkelde relatie tussen zanger Elvis Presley en zijn van oorsprong Nederlandse manager Colonel Tom Parker.

King of Pop

Op dit moment draait Bob Marley: One Love over reggae-legende Bob Marley in de Nederlandse bioscopen. Ook is er een biopic in voorbereiding over de best verkopende artiest aller tijden, King of Pop Michael Jackson.

Over The Beatles werden al wel tal van documentaires gemaakt. Bekend zijn Ron Howards The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years and The Beatles: Get Back van Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson, over de totstandkoming van Let it Be uit 1970, het laatste album van het viertal.