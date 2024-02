Ondraaglijke stank in Kaapstad door vrachtschip met 19.000 levende runderen

Er hangt een ondraaglijke stank in Kaapstad. In de haven van de Zuid-Afrikaanse stad meerde zondag een vrachtschip aan uit Zuid-Amerika met 19.000 levende runderen. Sindsdien stinkt het.

Volgens de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming NSPCA zijn de leefomstandigheden voor de dieren aan boord verschrikkelijk. "Deze ondragelijke geur is het resultaat van uitwerpselen en ammoniak", zegt de organisatie in een verklaring.

Gisteren kreeg de NSPCA, na een eerder geweigerd verzoek, toestemming om aan boord van het schip te komen en de omstandigheden te inspecteren.

Het 190 meter lange transportschip is onderweg van Brazilië naar Irak en maakt een tussenstop in Kaapstad om daar voer te laden. Lokale autoriteiten bevestigen dat de stank afkomstig is van het schip Al Kuwait. Het is de bedoeling dat het schip zo snel mogelijk weer vertrekt uit de haven. Vooralsnog staat het vertrek gepland voor morgen.