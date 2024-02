UAE-ploeg blaast concurrentie weg in tijdrit UAE Tour, McNulty wint

De UAE-wielerploeg heeft in de tweede etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de macht gegrepen. Brandon McNulty was in de twaalf kilometer lange tijdrit op Al Hudayriyat Island de snelste. Zijn ploeggenoten Jay Vine en Mikkel Bjerg werden tweede en derde.

McNulty nam de leiding in het algemeen klassement over van Tim Merlier, winnaar van de eerste rit. De beste Nederlander in het klassement is Tim van Dijke van Visma-Lease a Bike, hij staat twaalfde.

De als tiende gestarte McNulty, die na het Amerikaans kampioenschap (2023) voor de tweede keer een rit tegen de klok won, kwam na 13.27 minuten over de finish. Vine en Bjerg deden er respectievelijk twee en vier seconden langer over. Op tien seconden van plek drie was Tobias Foss (Ineos) de eerste renner van een andere ploeg.

Weinig oud-winnaars in koers

Slechts één oud-winnaar van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is ook dit keer weer aanwezig, namelijk Adam Yates. Remco Evenepoel (winnaar 2023), Tadej Pogacar (winnaar 2021 en 2022) en Primoz Rogllic (winnaar 2019) ontbreken bij deze editie.

De UAE Tour duurt nog tot en met zondag. Het peloton trekt morgen van Al Marjan Islan naar Jebel Jais. Na 176 kilometer ligt de finish bergop.