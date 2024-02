Testweek Formule 1 begint: kilometers maken, data verzamelen en 'sandbaggen'

De Formule 1-bolides voor het nieuwe seizoen zijn gepresenteerd en de eerste privé-testsessies zijn al uitgevoerd, maar woensdag begint het echte werk voor de renstallen in de koningsklasse van de autosport. Dan start in Bahrein een testweek, die is bijna net zo belangrijk als de openingsrace op 2 maart op hetzelfde circuit. Een aantal jaar terug bestond het pre season uit meerdere testweken. In een nog verder verleden mochten teams zelfs onbeperkt testen met hun materiaal. Nu is dat, vooral wegens kostenbesparing, teruggedrongen tot drie dagen. Max Verstappen lijkt in Bahrein de gehele woensdag (vanaf 08.00 uur) en de donderdagmiddag te rijden, terwijl zijn stalgenoot Sergio Pérez de donderdagochtend en de hele vrijdag in de RB20 stapt. Anders dan normaal Deze wintertest is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een vrije training voor een race. Drie dagen lang krijgen de teams acht uur de tijd om met hun auto te rijden, onderbroken door een lunchpauze van een uur. Elk team rijdt slechts met één auto, waardoor bij alle equipes de auto gedeeld moet worden tussen beide coureurs.

F1-verslaggever Louis Dekker over waar op te letten tijdens de test: "Snelle rondetijden zijn een onbetrouwbare graadmeter. De snelste zijn, dat is in de testweek sowieso niet belangrijk. Punten levert het niet op en de teams houden liever hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst." "Sterker nog: er zijn talloze voorbeelden dat coureurs even het gaspedaal loslaten om een paar tienden te verliezen. Wie aantoonbaar als snelste uit de startblokken schiet, kan immers rekenen op extra belangstelling van de concurrenten, die gewapend met professionele fotografen aerodynamische vondsten haarfijn vastleggen." "Meters maken, daar draait het om in Bahrein. Probleemloze rondjes. Stranden en repareren betekent kostbaar tijdverlies. Waar moeten we dan wel op letten? Op de coureurs. Stappen ze stralend uit of zien we sombere blikken? Teams die na drie testdagen concluderen dat alles op rolletjes liep en dat ze hun programma volledig hebben afgewerkt, staan er uitstekend voor."