Miedema speelde nog geen 90 minuten, maar: 'Hoop er te staan tegen Spanje'

Vivianne Miedema lag er tien maanden uit met een zware kruisbandblessure, maar hoopt op haar oude "magie" bij het Nederlands elftal. Vrijdag staat het cruciale duel met wereldkampioen Spanje op het programma, in de strijd om een olympisch ticket in de halve finales van de Nations League. In oktober maakte Miedema haar rentree bij Arsenal en twee maanden later zat ze weer bij de selectie van Oranje. Maar haar oude vorm heeft ze nog niet terug. Ze maakte nog niet een keer de volle 90 minuten vol, maximaal 70 minuten stond ze op het veld en ze scoorde één keer. De topspits hoopt tegen Spanje volle bak te gaan. "In principe hoop ik er gewoon te staan, het liefst ook 90 minuten", zegt Miedema. Invalbeurten Het is de vraag of de topscorer aller tijden van Oranje (95 treffers in 117 interlands) klaar is voor een belangrijke rol tegen de Spanjaarden. In de laatste drie duels van Arsenal kwam de 27-jarige Miedema niet verder dan een invalbeurtje van een kwartier.

Spanje-Nederland live bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League de halve finale tegen Spanje in Sevilla. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en de voorbeschouwing om 20.35 uur. Alles is live te zien op NPO 3 en in de NOS-app en op NOS.nl.

"We bekijken het gewoon van dag tot dag", reageert Miedema op haar geringe speeltijd in Londen. "Ik heb het gevoel dat ik weer dicht tegen de oude Viv aan zit en dat is al heel fijn." Toch ziet de Hoogeveense ook in dat "een kruisbandrevalidatie nooit lineair verloopt. "Op het moment dat je namelijk meer gaat spelen, gaat je lichaam daar ook op reageren", legt ze uit. "Mijn focus ligt daarom op het herstellen en goed trainen." Vervanger van Roord Jill Roord viel onlangs ook uit met een zware kruisbandblessure bij Manchester City en mist het duel met Spanje. Ze is er hoogstwaarschijnlijk ook niet bij in Parijs, mocht Nederland zich plaatsen voor de Spelen. "Ik weet waar zij doorheen gaat", vertelt Miedema over de knieblessure waardoor ook zij een belangrijk toernooi moest missen: het WK van afgelopen zomer. Roord was doorgaans de aanvallende middenvelder van Oranje, een plek waar Miedema ook kan spelen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: ANP

Miedema: "Het is niet aan mij of ik de logische vervanger ben van Roord, dat is aan bondscoach Andries Jonker. Maar voor Jill zelf is het zonde en zeker ook een aderlating voor het team." Het wordt in elk geval een spannende week voor het Nederlands elftal. "Het gaat moeilijk worden, Spanje heeft heel veel kwaliteit. Er zit wel genoeg vertrouwen in onze groep, wij hebben onszelf ook bewezen de afgelopen wedstrijden en we mogen trots zijn op wat we hebben laten zien", zegt Miedema. Bondscoach Andries Jonker vertelt dat hij met de KNVB en Nigel de Jong het gesprek zal aangaan met UEFA en FIFA over de speelschema's.