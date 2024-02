Vanavond op tv: Oproep moeder Navalny • Ex-gevangenen in Gaza • Vondst voor superbatterij • Jacht op Iers drugskartel

Oproep moeder Navalny aan Poetin, toekomst oppositie

De moeder van de in gevangenschap overleden Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny roept president Poetin op het lichaam van haar zoon vrij te geven, zodat hij begraven kan worden. "Voor de vijfde dag op rij kan ik hem niet zien. Ik richt me tot u, Vladimir Poetin. De oplossing voor dit probleem ligt in uw handen. Laat me mijn zoon eindelijk zien." Ondertussen is de vraag doe het verder moet met de Russische oppositie. Zijn weduwe Joelia heeft in een video aangekondigd dat ze Navalny's strijd wil voortzetten. Hoe groot kan haar invloed zijn? We bespreken alle ontwikkelingen met verslagever Gert-Jan Dennekamp.